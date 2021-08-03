В Арктике начали безвозмездно предоставлять земельные участки

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

В безвозмездное пользование земельные участки площадью до одного гектара могут получить жители арктических регионов, в том числе ЯНАО, с 1 августа. Гражданам доступны 1,1 млн гектаров, сообщает правительство округа.

Первые полгода гектары будут в приоритетном порядке выдаваться местным жителям. С 1 февраля 2022 года – всем гражданам, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Земельный участок предоставляется сроком на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. После этого срока со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование гражданину, если отсутствуют основания отказа, земельный участок предоставляется либо в аренду, либо в собственность бесплатно, либо в собственность за плату в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Участок может использоваться для любой не запрещенной федеральным законом деятельности.

Открыта бесплатная круглосуточная линия обратной связи. Обращения граждан принимаются по телефону 8-800-200-32-51, а также по электронной почте через форму обратной связи на портале НаДальнийВосток.РФ.