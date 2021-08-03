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Хоккеисты "Тюменского легиона" начнут чемпионат МХЛ домашними играми

Спорт, 09:22 03 августа 2021

ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

"Тюменский легион" начнет выступление в Молодежной хоккейной лиге двумя домашними играми, сообщает пресс-служба клуба.

Всего в регулярном чемпионате подопечные Рустама Камалова проведут 64 матча по две игры дома и в гостях с каждой командой своей конференции. Соперниками сибиряков 6 и 7 сентября станут "Сибирские снайперы" из Новосибирска.

Всего в рамках чемпионата МХЛ, который завершится 8 марта, будет сыграно 1 тыс. 88 встреч.

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# Тюменский легион , хоккей

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