В Сладковском районе заготовят 53 тысячи тонн сена, сенажа и силоса

| Фото: администрация Сладковского района ВКонтакте | Фото: администрация Сладковского района ВКонтакте

11,8 тыс. тонн сена, около 26 тыс. тонн сенажа и 16 тыс. тонн силоса намерены заготовить аграрии Сладковского района. Работу ведут все хозяйства территории, сообщает администрация района.

Травостой по сравнению с предыдущим годом слабее, но сейчас в растениях содержится максимум питательных веществ.

Ко 2 августа механизаторы собрали 3,280 тыс. тонн сена, или 28 % от запланированного объема. К заготовке кормов приступило три хозяйства – СПК "Таволжан", КХ "Роса" и один индивидуальный предприниматель. Предприятия заготовили 12,201 тыс. тонн сенажа, или 47 % от потребности предприятия.