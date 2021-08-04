  • 4 августа 20214.08.2021среда
  • В Тюмени 25..27 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Сладковском районе заготовят 53 тысячи тонн сена, сенажа и силоса

Экономика, 08:38 04 августа 2021

администрация Сладковского района ВКонтакте | Фото: администрация Сладковского района ВКонтакте

11,8 тыс. тонн сена, около 26 тыс. тонн сенажа и 16 тыс. тонн силоса намерены заготовить аграрии Сладковского района. Работу ведут все хозяйства территории, сообщает администрация района.

Травостой по сравнению с предыдущим годом слабее, но сейчас в растениях содержится максимум питательных веществ.

Ко 2 августа механизаторы собрали 3,280 тыс. тонн сена, или 28 % от запланированного объема. К заготовке кормов приступило три хозяйства – СПК "Таволжан", КХ "Роса" и один индивидуальный предприниматель. Предприятия заготовили 12,201 тыс. тонн сенажа, или 47 % от потребности предприятия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , заготовка кормов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:38 04.08.2021В Сладковском районе заготовят 53 тысячи тонн сена, сенажа и силоса
19:05 03.08.2021ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Тюменской области на две трети
18:52 03.08.2021Тюменские предприниматели изучают возможности сельского туризма
17:27 03.08.2021В Тюменском районе построят 38 километров тротуаров в 2021 году