В Тюмени открыли 47 развлекательных площадок для детей

| Фото: из сообщества департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: из сообщества департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

47 тематических развлекательных площадках будут ждать юных горожан в рамках проекта #ТюменскоеЛето со 2 по 7 августа, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

3 августа на "Спортивной Тюмени" развернутся турниры по ОФП, футболу, мини-футболу, волейболу, эстафеты "Быстрее, выше, сильнее", танцевальная разминка и мастер-класс по шахматам.

4 августа "Тюмень креативная" предлагает посетить летнее видеокафе "Любимые мультяшки", принять участие в блицтурнире "Литературный ералаш", викторине "По сказкам и мультфильмам", интерактивной программе "Главный на дороге – он. Светофор!".

5 августа детей ждет "Интеллектуальная Тюмень" с творческими лабораториями под открытым небом, интеллектуальными квестами, играми, викторинами, марафонами, посвященными городу.

По традиции пятницу посвятят теме "Безопасный город". В этот день запланированы интерактивная программа "Соблюдай ПДД", видеолекторий по безопасности дорожного движения, квест "Знатоки ПДД", викторина "Основные правила жизни", игровая программа "У дорожных правил нет каникул" и другие.

7 августа "Культурная Тюмень" приглашает на мастер-класс "Ромашковое настроение" и интерактивную программу "Летучие старты" со спортивными состязаниями и мастер-классом по изготовлению самолетиков.

Участники проекта могут выиграть приятные призы. Для этого на площадках нужно получать специальные жетоны (мили). Участник, набравший максимальное количество жетонов в течение лета, получит путевку в один из загородных оздоровительных детских центров.

Подробную информацию о работе площадок можно получить по ссылке.