В Тюмени покажут мюзикл "Двенадцать стульев"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Мюзикл "Двенадцать стульев" покажет тюменцам Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска 18 сентября. Показ пройдет в Тюменской филармонии, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Музыкальная комедия "Двенадцать стульев" по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова начнется в 19 часов. В центре повествования — все тот же дуэт охотников за заветным стулом, набитым сокровищами.

Продолжительность: 2 часа 50 минут. Телефон для справок: 68-78-78. Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

Также актеры из Новоуральска представят в Тюмени мюзиклы "Последний секрет Шахерезады", "Книга джунглей".