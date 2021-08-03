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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские росгвардейцы более пятисот раз за месяц выезжали по тревожным сигналам

Общество, 13:49 03 августа 2021

пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ | Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

Более 500 выездов по сигналу тревога совершили сотрудники Росгвардии в Тюмени за июль.

В территориальные отделы полиции доставлены более 140 злоумышленников за различные виды административных правонарушений и четыре человека за кражи в торговых центрах областной столицы, сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

В одном из магазинов сотрудники службы контроля при выявлении факта хищения в торговом зале воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Жительница Ноябрьска попыталась украсть средства гигиены и продукты питания на сумму более 4,5 тыс. рублей. Женщину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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# Росгвардия

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