В Тюменском районе построят 38 километров тротуаров в 2021 году

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Более 38 км тротуаров построят в Тюменском районе в 2021 году, сообщает администрация муниципалитета.

К 3 августа в полном объеме завершены работы в с. Каскара и Ембаево. Продолжаются работы в Созоново, Кулаково, Андреевском и Винзилях.

Ожидается, что в 2021 году тротуары построят на 36 улицах в Каскаринском МО, 11 улицах - в Ембаевском, 10 - в Винзилинском. В Кулаковском муниципальном образовании работы проведут на одной улице, так же, как и в Андреевском.