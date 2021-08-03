  • 3 августа 20213.08.2021вторник
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе построят 38 километров тротуаров в 2021 году

Экономика, 17:27 03 августа 2021

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Более 38 км тротуаров построят в Тюменском районе в 2021 году, сообщает администрация муниципалитета.

К 3 августа в полном объеме завершены работы в с. Каскара и Ембаево. Продолжаются работы в Созоново, Кулаково, Андреевском и Винзилях.

Ожидается, что в 2021 году тротуары построят на 36 улицах в Каскаринском МО, 11 улицах - в Ембаевском, 10 - в Винзилинском. В Кулаковском муниципальном образовании работы проведут на одной улице, так же, как и в Андреевском.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# строительство тротуаров

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 03.08.2021ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Тюменской области на две трети
18:52 03.08.2021Тюменские предприниматели изучают возможности сельского туризма
17:27 03.08.2021В Тюменском районе построят 38 километров тротуаров в 2021 году
16:51 03.08.2021СберБанк зачислил государственные выплаты на детей