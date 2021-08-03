В Тюмени в районе ЦУМа запретят остановку в парковочном кармане

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Знак "Остановка запрещена" установят в существующем парковочном кармане на ул. Орджоникидзе в районе пересечения с ул. Ленина в Тюмени с 1 сентября, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Изменения вносятся для организации кармана для туристических автобусов у ЦУМа. Также здесь появятся знаки дополнительной информации (таблички): 8.24 "Работает эвакуатор" и 8.4.11 "Кроме автобусов", нанесут горизонтальную дорожную разметку 1.17.