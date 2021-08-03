Водитель из Заводоуковска заплатит 180 тысяч рублей за разбитый в ДТП автомобиль

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Около 180 тыс. рублей возместит житель Заводоуковска за совершенное ДТП, сообщает областной суд.

В сентябре прошлого года водитель на Mitsubishi возвращался домой из магазина. Автомобиль занесло, он врезался в мусорный бак, после чего въехал в стоящий автомобиль ВАЗ-2131. У отечественного автомобиля смяло заднюю часть кузова, всю левую сторону, крышу, передний бампер. Эксперты насчитали ущерб 200 тыс. рублей на запчасти, еще 158 тыс. рублей на ремонт. Стоимость годных остатков – около 50 тыс. рублей.

Но рыночная стоимость авто до ремонта ниже, чем затраты на восстановление, поэтому нет смысла реанимировать автомобиль. Страховки у виновника аварии не было.

Суд обязал виновника ДТП выплатить хозяину ВАЗа имущественный ущерб - 149 тыс. 300 рублей, расходы на юридические услуги - 20 тыс. рублей, на оценку восстановительного ремонта авто - 6 тыс. рублей и оплату госпошлины - 4 тыс. 186 рублей.