В Тюмени стартовал творческий конкурс памяти Фармана Салманова

| Фото: департамент по спорту Тюмени | Фото: департамент по спорту Тюмени

Конкурс творческих работ памяти одного из первооткрывателей нефти в Западной Сибири Фармана Салманова стартовал в Тюмени, сообщает городской многопрофильный центр.

Участники могут заявиться в четырех номинациях: "Открытие месторождения сибирской нефти", "Открытие месторождения", "Портрет Фармана Салманова", "Дары тюменской нефти".

Номинации "Открытие месторождения сибирской нефти" и "Портрет Фармана Салманова" предполагают создание рисунков в любой технике. В номинации "Открытие месторождения" можно представить работу в одной из техник декоративно-прикладного творчества (коллаж, аппликация, тиснение, паперкрафт, поделки из природных материалов, лепка и других). Тему номинации "Дары тюменской нефти" можно раскрыть в рисунках в виде инфографики в форматах jpeg и png. В работах нужно отразить сведения о продуктах нефтехимической промышленности и благах, получаемых в результате развития нефтяной промышленности в Тюменском регионе.

Принять участие в творческом конкурсе могут все желающие без возрастных ограничений. Прием творческих работ продлится до 2 сентября. Работы принимаются по адресу: ул. Механическая, 31/1. Работы в технике инфографика в номинации "Дары тюменской нефти" нужно направлять c пометкой "Творческий конкурс инфографика" по электронной почте: mstower@mail.ru.

Со 2 по 5 сентября организаторы подведут итоги и объявят победителей конкурса. Лучшие работы представят на специальной выставке.

В 2021 году Фарману Салманову исполнилось бы 90 лет. Он по праву считается основателем тюменской школы геологии, будучи одним из ведущих организаторов геологоразведочных работ и участником открытия более 150 крупнейших месторождений нефти и газа в Западной Сибири. За заслуги Фармана Салманова удостоили званий "Герой Социалистического Труда" и "Заслуженный геолог РСФСР".