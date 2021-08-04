"Тюменская область - 77": в Исетском районе строится завод с полным циклом переработки древесины

| фото администрации Исетского района | фото администрации Исетского района

В Исетском районе строится лесопромышленный завод с полным циклом переработки древесины. Инвестиционный проект по лесозаготовке и переработке древесины реализует на территории района ООО "Техномодель". До конца 2021 года на заводе планируется смонтировать линию по производству пеллет. И это только первая очередь. В планах, по словам генерального директора ООО "Техномодель" Марата Шакурова, еще две, с запуском которых объем переработки древесных отходов составит не менее 36 тыс. тонн в год.

Инвестпроект по созданию лесопромышленного предприятия с полным циклом переработки древесины в Исетском районе реализуется с 2016 года. В 2017 году Минпромторг присвоил ему статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Завод занимается заготовкой древесины, производством лиственных и хвойных пиломатериалов, фанерного сырья, тарных досок. С запуском новой линии приступит к выпуску пеллет, в дальнейших планах — изготовление бруса и элементов домостроения. В 2020 году предприятие заготовило и реализовало около 74 тыс. куб. м древесины. В основном продукция реализуется в Тюменской области, часть экспортируется в Узбекистан и Афганистан. Ожидается, что реализация инвестиционного проекта завершится в 2023 году.

Всего в 2020 году в Исетском муниципальном районе реализованы 36 инвестиционных проектов, создано 98 рабочих мест, объем вложенных инвестиций составил 290 млн руб. В 2020 году на развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников финансирования направлено более 1,5 млрд рублей капитальных вложений.

В настоящее время, сообщает администрация Исетского района, реализуется 25 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 6,2 млрд рублей и созданием более 700 рабочих мест.

Наиболее значимым для района проектом остается строительство племенного репродуктора индейки 2-го порядка на 12 млн инкубационных яиц. В результате его реализации в Исетском районе будет создано более 200 рабочих мест.

Исетский район, по оценке специалистов, обладает ресурсной базой для обеспечения стабильного социально-экономического развития. Это богатство природных ресурсов, уровень развития базовых отраслей сельского хозяйства, промышленности, транспорта, связи, объектов социальной инфраструктуры, богат достопримечательностями, имеет свои традиции и гордится земляками-тружениками.