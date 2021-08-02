Тюменской области – 77: трудовые династии составляют основу и гордость АПК Сорокинского района

На полевом стане. | Фото: из семейного архива династии Клюковых На полевом стане. | Фото: из семейного архива династии Клюковых

ООО "Нива" является самым крупным хозяйством в Сорокинском районе, где развивается животноводство и полеводство. Руководит хозяйством представитель славной династии Виктор Клюков. Его дед Дмитрий Кузьмич Клюков работал механизатором колхоза им. Сталина, бабушка Татьяна Александровна выращивала лен на колхозных полях. Отец Владимир Дмитриевич Клюков был бригадиром полеводческой бригады колхоза "Родина". Мама Наталья Егоровна в 1960 году была признана лучшей свинаркой Тюменской области. Опыт свинарки Клюковой внедрялся в свиноводческих предприятиях всей области. Имя молодой колхозницы звучало на всю страну, она – участница пленума ЦК ВЛКСМ, депутат областного Совета депутатов трудящихся 7-го и 8-го созывов, на одном памятном фото она - рядом с Хрущевым.

Достойным продолжением династии стало хозяйство Виктора Клюкова. На базе его хозяйства была организована откормочная площадка, которая работает и в настоящее время. ООО "Нива" является самым крупным хозяйством в районе, где развивается животноводство и полеводство. Здесь внедряются ресурсосберегающие технологии. Под руководством Виктора Клюкова трудятся около 160 человек. Работа отмечена на областном и всероссийском уровнях.

Индивидуальный предприниматель Марат Калыков тоже продолжает дело деда и отца. Его дед Калык Кусаинов работал бригадиром колхоза, заведовал фермой. Отец – Казжан Калыков, руководитель ООО "Казанское", стал первопроходцем в области по выращиванию чистопородного скота. Он наладил связь с Францией, откуда и были доставлены на выращивание чистопородные Салерсы. С братьями Жанаблем и Амантаем он до сих пор занимается производством молока, мяса и зерна.

Сорокинский муниципальный район - сельскохозяйственный. Основные направления - мясомолочное животноводство и выращивание злаковых культур. В отрасли сельского хозяйства заняты пять сельскохозяйственных предприятий, четыре потребительских кооператива, включая кредитный, 15 индивидуальных предпринимателей. Наиболее крупные предприятия — АО "Агротехнический центр", ООО "Нива", ООО "Сорокинские сыры".

В настоящее время, сообщает пресс-служба района, реализуется девять инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций - 41,7 млн руб. Наиболее крупные из них: реконструкция АГЗС в многотопливную АЗС в селе Большое Сорокино, организация пункта технического осмотра транспортных средств, два проекта по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства.

Среди значимых производственных объектов - СЗ СПК "Молоко", которым руководит Николай Митяев. Это предприятие выпускает свою марку товаров - сорокинскую тушенку из мяса говядины, свинины и конины, занимается сбором молока от населения, выпуском мясных полуфабрикатов. Сорокинскую марку товаров выпускает и Хлебокомбинат "Сорокинский" с разнообразной продукцией хлеба и кондитерских изделий. Надеемся, что в будущем будет реализован проект выпуска "Сорокинские сыры" с одноименным названием ООО, руководитель которого Роман Челенко.