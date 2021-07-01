Ярковская "Премьера" стала лауреатом Международного конкурса-фестиваля "Арт-Трофей"

| Фото: администрация Ярковского района | Фото: администрация Ярковского района

Трогательная история о войне и мужестве, о любви и заботе принесла ярковским актерам диплом Международного конкурса-фестиваля "Арт-Трофей", который проходил в дистанционном формате. Театральная студия Ярковского ЦКД "Премьера" представила спектакль "Не покидай меня…" по пьесе драматурга Алексея Дударева.

Работу ярковского коллектива, сообщается на сайте администрации района, оценивали режиссеры, актеры, педагоги из Москвы, Севастополя и Воронежа. "Прекрасный выбор произведения, очень удачно найдено сценическое решение спектакля", — отметила в рецензии председатель жюри конкурса, актриса и продюсер кино и телевидения Александра Богданова.

Театральная студия "Премьера" на базе Ярковского ЦКД начала свою работу в ноябре 2015 года. Первоначальный состав был небольшой, всего пять человек. Но, несмотря на это, уже в июне 2016 года состоялась премьера первой постановки – спектакля "Прибайкальская кадриль".

Сегодня репертуар театральной студии разнообразен и включает в себя современные, классические, военные пьесы.

Театральная студия "Премьера" – участник международных, всероссийских и областных конкурсов и фестивалей. На ее счету уже немало престижных наград.

Развитие культуры в Ярковском районе, по словам главы района Евгения Золотухина, в значительной степени зависит от вдохновения и идей, творческой самореализации людей, работающих в этой сфере.

"Ваша работа по организации досуга, ярких и незабываемых праздников для жителей и гостей Ярковского района – это неоценимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия нашего края, - отметил он. - Своим трудом вы обеспечиваете сохранение и преумножение культурно-исторического наследия, преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе любви к своей малой родине, к своей стране и народу, помогаете понимать и ценить прекрасное".

В последние годы в Ярковском районе много сил и средств было направлено на улучшение материально-технического состояния учреждений культуры.

"Только в прошлом году мы провели косметические ремонты сразу в 23 зданиях – покрасили полы и стены, потолки, отремонтировали канализацию, утеплили и отремонтировали двери, фундаменты, полы, заменили окна, - рассказала директор муниципального автономного учреждения "Культура" Ирина Батурина.- На 17 объектах отремонтировали электропроводку. В Караульноярском, Карбанском и Чечкинском сельских клубах отремонтировали крыши".

На покупку инструментов и музыкальной аппаратуры для самодеятельных творческих коллективов потрачено более 430 тыс. рублей. Варваринский, Караульноярский, Гилевский, Усальский сельские клубы, а также передвижной культурный комплекс приобрели акустические системы, а в Ярковский ЦКД купили инструменты на 154 тыс. рублей. В Покровском и Чечкинском сельских клубах теперь есть новое видеопроекционное оборудование, в Ярковском ЦКД – новое световое оборудование. На пошив сценических костюмов и покупку обуви для коллективов художественной самодеятельности ушло более 1,5 млн рублей.