"Тюменской области - 77": Ишимский "Геркулес" победно шествует по России

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

До 200 тонн овсяной крупы отправляется ежегодно из Ишимского района в регионы России. Ишимский "Геркулес" пользуется спросом на тюменском севере, в Свердловской и Омской областях, в Москве, Челябинске, Перми, Нижнем Тагиле, Кирове. Переработкой зерна, по данным администрации Ишимского района, занимаются: АО "Аминосиб", "Агрофирма Колос", "Ишимский крупозавод", ООО "Черемшанское", крестьянско-фермерское хозяйство Игоря Осипова.

администрация Ишимского района администрация Ишимского района

Из небольшого хозяйства, каких в 90-е годы было в каждой ишимской деревне не по одному десятку, выпускник Тюменского сельскохозяйственного института Игорь Осипов сумел создать настоящий агрохолдинг, где применяются передовые технологии. Начинал он свою деятельность со 110 гектаров пашни и трактором МТЗ–80.

Сейчас в обороте ИП "Осипова" 4 тысячи гектаров земли. Ежегодно обновляется машинно-тракторный парк, построен новый сортировально-сушильный комплекс фирмы "Пектус" производительностью 20 тонн в час, завод по переработке зерна. Сегодня в коллективе 46 человек, которые работают дружно и слаженно, а руководитель ежегодно становится победителем среди крестьянско-фермерских хозяйств, имеет множество благодарственных писем, дипломов и почётных грамот от губернатора Тюменской области и Тюменской областной думы.

администрация Ишимского района администрация Ишимского района

В 2021 хозяйство планирует запустить цех по производству кормовых гранул. Это новый инвестиционный проект предпринимателя.

По состоянию на 1 января 2021 года в Единый реестр инвестиционных проектов Ишимского муниципального района включено 23 инвестиционных проекта, большинство из которых реализуется в сфере агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.

Модернизируется сушильно-сортировальное оборудование, ведется строительство складских помещений. За 2020 год построено 6 новых складских помещений объемом хранения около 18 тыс. тонн зерна. Собственная первичная подработка и хранение зерна позволят производителю напрямую сотрудничать с покупателем без участия посредников.

Так, завершено строительство двух складов для хранения зерна вместимостью до 3000 тонн, а также электронной весовой в крестьянском (фермерском) хозяйстве В.А. Целикова. В настоящее время монтируется сушильно-сортировальный комплекс, который начнет работать в 2021 году.

Проект по строительству склада и сушильного комплекса реализован ИП Хлыстовым А.А. (Десятовское сельское поселение).

"Ишимский крупозавод" приобрел новые помещения в п. Октябрьский, в которых уже смонтировано две производственные линии, на одной из них производится переработка гороха. Реализация проекта способствует развитию сельхозтоваропроизводителей этой территории. Кроме того, предприятие увеличивает складское хозяйство для хранения зерна.

В ближайшей перспективе ООО "Молгрупп", Пермь планирует строительство цеха по переработке молока. В настоящее время ведется подбор производственного помещения на территории Ишимского района и Ишима.

Общий объём инвестиций по всем реализованным проектам составил более 7,5 млрд рублей.

Борис Олейник