Заводоуковские "Кедры" прошли испытания морозами Крайнего Севера и жарой Туркмении

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Заводоуковские "Кедры" прошли многолетние испытания морозами Крайнего Севера и жарой Туркмении, в домах на колесах, которые строит завод, комфортно живут и работают на Сахалине и Чукотке. А если убрать шасси – готовый дом. В Тюменской области из заводоуковских блок-контейнеров построены ФАПы, лыжные базы и даже детский сад.

В настоящее время Заводоуковский машиностроительный завод производит более 500 модификаций "Кедров", по своим качественным характеристикам, надежности и комфорту не уступающим аналогичным зарубежным образцам. Помимо "Кедров" завод изготавливает мобильные здания контейнерного типа различного назначения, в том числе для размещения сельских ФАПов и спортзалов на юге области. Недавно увидели свет двухэтажные модульные здания. А заводские конструкторы уже вынашивают планы производства трехэтажных сборно-разборных домов.

Перспективы развития промышленности администрация Заводоуковского городского округа напрямую связывает с повышением конкурентоспособности ведущих предприятий округа: "Заводоуковский машиностроительный завод", "Заводоуковский комбинат строительных материалов", мясокомбинат "Пурагроук", комбикормовый завод "Бикор", ЗАО "Кедр-маркетинг".

"Необходимо сохранить достигнутые темпы развития в промышленности и сформировать высокотехнологичные, конкурентоспособные производства, - отмечено в концепции социально-экономического развития Заводоуковского городского округа. - Для этого потребуется принципиально иное качество управления предприятиями, внедрение новой техники, оборудования, выпуск новых видов продукции".

В соответствии с поставленными задачами в селе Новая Заимка создается современное производство нефтедобывающего оборудования. Организованы поточные линии по сборке центробежных насосов, газосепараторов, планируется выпуск погружных электродвигателей и другого специального оборудования. Создаётся учебный центр с полигоном – аналогом промзоны нефтяников, планируется организация ремонтных работ приборов и узлов нефтедобывающего оборудования.