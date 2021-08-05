В Тюменском районе производство продукции АПК на душу населения в три раза выше среднеобластного

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

По итогам 2020 года Тюменский район занял 3 место в первой сельскохозяйственной зоне по условиям соревнования в отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской области.

На долю района приходится 23% продукции сельского хозяйства, производимого на юге Тюменской области. Тюменский район производит 32% мяса, 9,5% молока, 89% яйца, 17% картофеля, 33% овощей.

Производство сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба района, удовлетворяет потребность его жителей в полном объеме. Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в Тюменском районе составляет 132 тыс. рублей, что выше среднеобластного уровня почти в 3 раза.

По итогам 2020 года объем промышленной продукции крупных и средних предприятий Тюменского района составил почти 18 млрд. рублей. За последние 4 года этот показатель вырос на 7,2%. Наибольшие темпы роста промышленной продукции в 2020 году (по отношению к 2019) показали такие предприятия, как Винзилинский завод керамических стеновых материалов, (129%), ООО "Тюменьнеруд" (123%) Тюменский пиролизный завод (109%).

В 2020 году были реализованы 19 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 260 млн рублей и создано 187 новых рабочих мест.

В реестре инвестиционных проектов Тюменского района состоит 94 инвестиционных проекта, из которых 29% относятся к сфере агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, 17% – производство и промышленность (за исключением пищевой).

Динамичное развитие района, по словам главы Светланы Ивановой, обусловлено многими факторами - это и близость к областному центру, и наличие развитой инфраструктуры, и активное трудоспособное население. "Создание новых рабочих мест, комфортной среды для жизни являются приоритетными направлениями нашей работы , - подчеркнула она. - Активное привлечение инвесторов, поддержка действующих производств, развитие новых отраслей экономики позволяют уверенно двигаться вперед. При этом мы давно пришли к пониманию того, что планы развития муниципалитета обязательно нужно сверять с жителями. Экспертное общественное мнение, которое формируют депутаты сельских дум и Думы района, члены Общественной палаты, сами жители на ежегодных отчетных собраниях, является ориентиром при определении путей развития той или иной территории. Совместными усилиями формируется современный облик района, в котором хочется жить, работать и растить детей".

Борис Олейник