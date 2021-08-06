"Тюменская область - 77": в Омутинском районе в 70-е годы призводили питание для космонавтов, подводников и пограничников

| Фото: Золотые луга во Вконтакте | Фото: Золотые луга во Вконтакте

Ситниковский молочный завод, филиал АО "Золотые луга", ровесник Омутинского района, ему тоже 90 лет. В начале 1930 годов в Ситниково впервые в СССР начали осваивать технологию производства сгущенного молока. Первую продукцию завод дал в ночь на 1 марта 1932, ей сразу же была дана высокая оценка. До конца года завод произвел 1 млн 210 тыс. банок молочных консервов и 69 тонн сливочного масла. Весь завод размещался в одном двухэтажном корпусе. У руля предприятия, на котором работали 76 человек, стоял его первый директор Петр Николаевич Наумов. Затем в строй начали вводить новые цеха: бондарный, жестянобаночный, строительный, механический. К концу второй пятилетки число работающих достигло 500 человек.

Сегодня Ситниковский молочный завод остается одним из самых известных и крупных предприятий Омутинского муниципального района.

Среди крупных предприятий – ООО "Совхоз" "Прогресс", которое производит мясо и мясные полуфабрикаты, ООО "Бизон" (переработка мясных полуфабрикатов), ООО "Новодеревенское" (переработка козьего и коровьего молока). Это чуть ли не единственное по югу области предприятие, которое перерабатывает козье молоко.

Предприятие использует только свежее сырье, поступающее с фермы ООО "Окуневское", которое занимается разведением овец и коз. Потребителям предлагается 18 наименований: молоко, кефир, сметана, творог разной жирности, сыры, сливочное масло, йогурты, мороженое. Мощности завода позволяют перерабатывать до 5 тыс. тонн молока в сутки. С начала года выпущено 351 тонна коровьего, 5,8 тонны козьего молока, семь тонн козьего йогурта, 52 тонн кефира, 17 тонн сметаны, более 17 тонн творога, четыре тонны сливочного масла. Начали выпускать йогурт из козьего молока с клубничным и черничным наполнителями. Эта продукция особенно востребована в социальной сфере - детских садах и школах.

Как сообщили в администрации муниципалитета, сельское хозяйство составляет основу экономики Омутинского района. Как крупное товарное производство, так и малые формы хозяйствования развиваются при постоянной поддержке правительства Тюменской области. В структуре производства приоритетное развитие получила пищевая промышленность.

С участием областного бюджета решаются вопросы модернизации, технического и технологического переоснащения производства, формирования генофонда животных и сельскохозяйственных культур, повышения почвенного плодородия и восстановления кадрового потенциала в сельском хозяйстве.