Птицефабрику "Боровская" оштрафуют за загрязнение участка куриным пометом

| Фото: Россельхознадзор | Фото: Россельхознадзор

Загрязнение земель птицефабрикой "Боровская" выявила внеплановая проверка. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

В июле ведомство проверило обращение жителей п. Боровский с жалобами на неприятный запах от незаконного хранения куриного помета. Инспекторы отобрали пробы почв и направили их на лабораторное исследование. По его результатам установлен факт бактериологического и химического загрязнения почвы.

Проверка выявила загрязнение земель на площади 15 тыс. кв. м в результате складирования куриного помета с нарушением правил обращения с отходами производства. Также обнаружено отсутствие гидроизоляции, мероприятия по защите земель от загрязнения не проводились.

По факту порчи земель и негативного воздействия на окружающую среду составлены четыре протокола на должностное и юридическое лица. За нарушения предусмотрены штрафы до 100 тыс. рублей на должностных лиц и до 700 тыс. рублей на юрлиц.

За последние три года за аналогичные нарушения предприятие уже не раз привлекалось к административной ответственности, напомнили в ведомстве. Общая сумма штрафов составила более 1,5 млн рублей.

Николай Ступников