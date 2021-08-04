Абитуриенты ТИУ выбирают направление "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

38 человек претендуют на одно место по направлению "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" в Тюменском индустриальном университете. Это самый большой конкурс в этом году, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Всего университет предлагает поступающим подавать документы сразу на 10 направлений подготовки. На сегодняшний день почти 9 тыс. человек подали свыше 42 тыс. заявлений по программам высшего образования. На программы среднего профессионального образования подано 22 тыс. 340 заявлений. Поступают в ТИУ и иностранцы — на сегодняшний день согласие на зачисление предоставили 150 человек.

Приемная кампания в этом году закончится 31 августа.