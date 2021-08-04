В Уватском районе 409 подростков получили работу в летние каникулы

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

409 подростков в возрасте от 14 до 17 лет трудоустроены в организациях Уватского района при содействии службы занятости населения. Они работают помощниками воспитателей, рабочими по благоустройству, подсобными рабочими, сообщает администрация муниципалитета.

В Уватской сельской администрации 40 подростков заняты благоустройством. Они высаживают цветы, поливают и облагораживают клумбы, отчищают территории от мусора. Подростки работают 10 дней в месяц по 2-3,5 часа в день, в зависимости от возраста.

Всего в 2021 году в Уватском районе планируется трудоустроить 496 несовершеннолетних с выплатой материальной поддержки - 2 тыс. 250 рублей - в месяц. В приоритетном порядке временная работа предлагается подросткам из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, детям, оставшимся без попечения родителей, подросткам, состоящим на профилактическом учете.