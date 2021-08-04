Вблизи поселка Винзили обнаружили старинные фотографии

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Старинные фотографии, найденные в лесу под п. Винзили, передали в музей, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Необычную кучу мусора обнаружила жительница Тюменской области в лесном массиве. Особенность ее в том, что почти все найденные в этом месте отходы относятся к коммунальным: мебель, детские игрушки, книги, одежда, матрасы и др. Все это нужно и можно было просто вынести к ближайшей контейнерной площадке.

Зачем кому-то понадобилось вывозить эти вещи в лес остается загадкой, отмечают специалисты "Тюменского экологического объединения". В Тюменской области такие ситуации уже давно редкость: для сбора твердых коммунальных отходов определены специальные места, которые регулярно обслуживают мусоровозы и службы, отвечающие за уборку. Каждый может найти такую площадку в шаговой доступности без каких-либо затруднений.

Неравнодушная тюменка не только обратилась к региональному оператору, но и привлекла к ситуации внимание соседей, муниципальных служб, а также провела собственное расследование и призвала на помощь крупный сетевой магазин: судя по документам образователем свалки стал один из их клиентов.

По составу отходов можно представить быт и атмосферу прошлых поколений тюменцев. По когда-то любимым вещам, книгам и игрушкам – то, как жила семья, которой принадлежали предметы. Особое внимание местных жителей привлекли старые семейные фотографии, тоже оказавшиеся в общей куче. Портреты мужчин и женщин сейчас передали в музей.

"Жительница Тюменской области проявила очень активную и неравнодушную позицию, привлекла к решению проблемы много людей, приводить территорию в порядок начали в тот же день. Экологи нашей компании также выехали на место и провели осмотр территории. Специалисты задокументировали нарушение и взяли ликвидацию несанкционированного места размещения отходов на контроль", – сообщила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Регоператор напоминает, что в случае обнаружения свалки коммунальных отходов жителям Тюменской области необходимо зафиксировать координаты или адрес места и сообщить информацию вместе со своими контактными данными в ООО "ТЭО" по электронной почте mail@ecoteo.ru или через сайт. Желательно дополнять обращение фото и видеоматериалами. Если найдено место размещения строительных или иных не коммунальных отходов, аналогичные данные следует сообщить в департамент недропользования и экологии Тюменской области.