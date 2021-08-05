Абитуриенты ТИУ предпочитают дистанционную подачу заявлений

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Почти три тысячи заявлений подали абитуриенты ТИУ через сайт университета на бюджетные места очной формы обучения. Еще 500 заявлений поступило через портал госуслуг, это более чем в два раза больше, чем годом ранее, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

В учебном учреждении второй год в дистанционном формате можно подать не только само заявление, но и согласие на зачисление, а оригинал предоставить позднее.

"Это облегчает работу не только университету, но и самим поступающим: не нужно приходить или приезжать в приемную комиссию, ждать в долгих очередях. Электронное заявление всегда под рукой, его в любой момент можно отредактировать, подать новое или отозвать, подать согласие на зачисление", — отметил руководитель приемной комиссии ТИУ Василий Шитый.

Полезная для абитуриентов информация находится в специализированном разделе на сайте ТИУ. Отслеживать свою позицию в списках поступающих следует на стартовой странице университета. Последний приказ о зачислении в вузе выйдет 31 августа.