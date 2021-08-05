Абитуриенты ТИУ предпочитают дистанционную подачу заявлений
Почти три тысячи заявлений подали абитуриенты ТИУ через сайт университета на бюджетные места очной формы обучения. Еще 500 заявлений поступило через портал госуслуг, это более чем в два раза больше, чем годом ранее, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.
В учебном учреждении второй год в дистанционном формате можно подать не только само заявление, но и согласие на зачисление, а оригинал предоставить позднее.
"Это облегчает работу не только университету, но и самим поступающим: не нужно приходить или приезжать в приемную комиссию, ждать в долгих очередях. Электронное заявление всегда под рукой, его в любой момент можно отредактировать, подать новое или отозвать, подать согласие на зачисление", — отметил руководитель приемной комиссии ТИУ Василий Шитый.
Полезная для абитуриентов информация находится в специализированном разделе на сайте ТИУ. Отслеживать свою позицию в списках поступающих следует на стартовой странице университета. Последний приказ о зачислении в вузе выйдет 31 августа.