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Абитуриенты ТИУ предпочитают дистанционную подачу заявлений

Общество, 16:39 05 августа 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Почти три тысячи заявлений подали абитуриенты ТИУ через сайт университета на бюджетные места очной формы обучения. Еще 500 заявлений поступило через портал госуслуг, это более чем в два раза больше, чем годом ранее, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

В учебном учреждении второй год в дистанционном формате можно подать не только само заявление, но и согласие на зачисление, а оригинал предоставить позднее.

"Это облегчает работу не только университету, но и самим поступающим: не нужно приходить или приезжать в приемную комиссию, ждать в долгих очередях. Электронное заявление всегда под рукой, его в любой момент можно отредактировать, подать новое или отозвать, подать согласие на зачисление", — отметил руководитель приемной комиссии ТИУ Василий Шитый.

Полезная для абитуриентов информация находится в специализированном разделе на сайте ТИУ. Отслеживать свою позицию в списках поступающих следует на стартовой странице университета. Последний приказ о зачислении в вузе выйдет 31 августа.

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# абитуриенты , прием абитуриентов , ТИУ

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