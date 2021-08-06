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Тюменские педагоги доказали эффективность занятий физкультурой для предпенсионеров

Общество, 09:28 06 августа 2021

Тюменский кардиоцентр | Фото: Тюменский кардиоцентр

Эффективность оздоровительной программы для людей предпенсионного возраста на основе кластерной формы организации занятий доказали педагоги ТюмГУ. В проект привлекли мужчин в возрасте от 57 до 62 лет и женщины 52-57 лет, проживающих в Тобольске, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для них провели анкетирование и составили программу занятий с учетом выявленных проблем. Более половины участников пожелали использовать разные по своей направленности виды оздоровительной физкультуры.

"Формы организации и средства в разработанной программе способствовали нормализации массы тела, а также повышению работоспособности. В целом мы увидели, что использование "кластера" повышает интерес и мотивацию у немолодых людей к занятиям физическими упражнениями, укреплению их здоровья и самочувствия", - сообщил доцент ТюмГУ Владимир Черкасов.

По словам педагогов, по окончанию занятий 95 % респондентов остались довольны предоставленной возможностью выбора различных видов двигательной активности и заинтересовались регулярными занятиями.

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# ТюмГУ , физкультура

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