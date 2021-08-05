В городских лесах Тюмени пройдет второй этап акарицидных обработок

| Фото: «ЛесПаркХоз» | Фото: «ЛесПаркХоз»

Второй этап акарицидных обработок пройдет в лесах Тюмени с 6 по 20 августа, сообщает "ЛесПаркХоз".

Планируется обработать территорию Гилевской рощи, лесные массивы вдоль ул. Дружбы, жилых районов Верхний бор и Комарово, озера Цимлянское, а также на 14 обустроенных местах отдыха. Всего планируется обработать 248,4 га.

Обработки будут проводиться препаратом "Альхон-инсектицид" на основе циперметрина, являющегося распространенным при проведении обработок такого типа.

Места обработок будут обозначены соответствующими предупреждающими объявлениями. Горожан просят воздержаться в течение 10 дней после проведения обработок от сбора ягод, грибов, трав на обрабатываемых территориях.