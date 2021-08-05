Макет паровоза Черепановых установили в сквере Железнодорожников в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полноразмерный макет паровоза Черепановых установили в сквере Железнодорожников в Тюмени 5 августа.

Объект монтировали под руководством представителей Российской железной дороги. Модель длиной 3,5 метра изготовлена по старым фотографиям и схемам. Детали выполнены из металла. На создание объекта ушло около трех месяцев.

"Идеологами были ветераны и труженики железнодорожного транспорта. Макет паровоза имени Черепановых хорошо впишется в это место, будет характеризовать его как сквер Железнодорожников. Любой желающий сможет подойти, сфотографироваться, прикоснуться к части истории", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель главного инженера Свердловской железной дороги Евгений Шумов.

Паровозы Черепановых — это первые рельсовые машины, появившиеся в России. Как сообщает администрация Тюмени, первый паровоз был построен отцом и сыном Черепановыми в 1833 году. Он на два года опередил создание первого паровоза в Германии. Российский паровоз отличался от зарубежных удачными оригинальными конструктивными решениями. Эта машина перевозила до 3,2 т груза со скоростью около 16 км/ч. Второй паровоз, построенный в 1835 году, мог возить груз уже в тысячу пудов (16,4 тонны) со скоростью 16,4 км/ч.

Сейчас на территории идут работы по благоустройству, реализуемые в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Здесь прокладывают тротуары из брусчатки, обустраивают газоны. Также появятся автомобильные парковки, площадка для выгула собак, стационарный туалет, освещение, скамейки. Дополнительно на территории сквера высадят 1 тыс. 700 деревьев и кустарников.

Инна Пахомова