В Тюмени вынесут приговор водителю за смертельное ДТП

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Водителя, автомобиль которого с пассажирами упал с обрыва реки, осудят в Тюменском районе, сообщает региональная прокуратура.

В июле этого года пьяный 32-летний житель с. Созоново на автомобиле УАЗ повез супружескую пару и друга купаться на Туру. Они ехали по грунтовой дороге, рядом с которой был обрыв к реке. Водитель не справился с управлением, автомобиль упал с обрыва и несколько раз перевернулся. Пассажирку выбросило из машины, она погибла.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.