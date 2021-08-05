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В Тюмени вынесут приговор водителю за смертельное ДТП

Происшествия, 17:50 05 августа 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Водителя, автомобиль которого с пассажирами упал с обрыва реки, осудят в Тюменском районе, сообщает региональная прокуратура.

В июле этого года пьяный 32-летний житель с. Созоново на автомобиле УАЗ повез супружескую пару и друга купаться на Туру. Они ехали по грунтовой дороге, рядом с которой был обрыв к реке. Водитель не справился с управлением, автомобиль упал с обрыва и несколько раз перевернулся. Пассажирку выбросило из машины, она погибла.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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