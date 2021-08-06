В Тюмени на 1 тыс. 136 детей стало больше в июле

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 136 детей родилось в Тюмени в июле. Количество новорожденных увеличилось на 29 детей в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщает администрация города со ссылкой на загс.

Всего с начала года в Тюмени стало на 7 тыс. 462 маленьких тюменца больше.

1 тыс. 32 пары заключили брак в июле, что на 117 больше, чем в прошлом году на эту же дату.

За семь месяцев 2021 г. в Тюмени поженились 3 тыс. 580 пар. Количество молодых семей по сравнению с прошлым годом выросло на 904.