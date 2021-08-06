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Тюменцы могут сообщить о несанкционированных надписях через интернет-портал

Общество, 17:41 06 августа 2021

"Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Информацию о несанкционированных надписях принимают от тюменцев на портале "Тюмень – наш дом". Такие надписи со ссылками на интернет-сайты и интернет-службы, которые рекламируют и продают наркотики, можно увидеть на фасадах зданий, остановках, мостах, заборах, теплотрассах и других объектах, сообщает администрация города.

Сообщения об этом принимают на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Нарушение требований к внешнему фасаду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства". Необходимо указать адрес и место размещения надписи и приложить фотоматериалы. Для отправки сообщения необходимо пройти авторизацию на портале.

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# наркотики

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