В Тюмени очистные сооружения герметизируют для устранения запахов

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Завершается очередной этап работ по оснащению очистных сооружений системой, не допускающей распространение неприятных запахов. Над двумя из четырех первичных отстойников смонтированы герметичные перекрытия, сообщает Росводоканал Тюмень.

"Основной источник запаха – это сооружения механической очистки стоков. Приемная камера, решетки и песколовки уже оснащены устройствами, препятствующими распространению неприятных ароматов. После того, как полностью закроем первичные отстойники, основные источники запахов будут герметизированы", - рассказал начальник цеха очистки сточных вод "Росводоканал Тюмень" Евгений Пугачев.

Работы на всех четырех объектах планируется завершить в сентябре. Комплексная реконструкция цеха очистки сточных вод началась в 2018 году по концессионному соглашению, заключенному между региональным правительством, администрацией города и тюменским водоканалом. До 2024 года планируется полностью реконструировать действующие очистные сооружения и построить третью очередь биологической очистки стоков.