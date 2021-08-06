Тюменские росгвардейцы почтили память погибших боевых товарищей

| Фото: 72.rosguard.gov.ru | Фото: 72.rosguard.gov.ru

Торжественный митинг ко Дню памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, прошел в центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии России 6 августа, сообщает региональное управление Рогвардии.

Участники почтили память кавалеров ордена Мужества (посмертно) сержанта Виктора Самсонова, рядовых Дмитрия Заботина, Анатолия Пикалова, Алексея Плотникова и Николая Федорова. Начальник центра полковник Олег Хохлов напомнил, что 25-лет назад бойцы отражали внезапное нападение боевиков в Грозном на пункт временной дислокации тюменского батальона оперативного назначения внутренних войск.

"Несмотря на значительное превосходство противника, военнослужащие ценой собственной жизни спасли жизни боевых товарищей, проявив мужество и героизм. В том бою был и полковник запаса, кавалер ордена Мужества Юрий Васильевич Жолобов, которого мы проводили вчера в последний путь. Вечная память героям", – обратился к собравшимся начальник центра.

| Фото: 72.rosguard.gov.ru | Фото: 72.rosguard.gov.ru

Председатель Совета ветеранов отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Тюменской области подполковник запаса Александр Бухарин напомнил личному составу о значимости сохранения воинских традиций и подвигах других военнослужащих, память о которых также чтят в центре. Это подполковник Олег Князев, который погиб при проведении инженерной разведки от подрыва боевиками радиоуправляемого фугаса 15 марта 2001 года, прапорщик Вячеслав Назаров, героически павший со своим четвероногим напарником при задержании вооруженного преступника 3 марта 1973 года, и рядовой Алексей Рудин, получивший смертельное ранение во время прикрытия отхода товарищей 15 апреля 1996 года.

После минуты молчания к мемориалу с именами павших возложили цветы. Завершилось мероприятие прохождением росгвардейцев торжественным маршем.