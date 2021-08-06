Путин назвал основную причину природных пожаров в Тюменской области

Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru

Природные пожары в различных регионах страны, в том числе в Тюменской области, стали следствием рекордной жары, засухи.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание по вопросам ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ и о ходе ликвидации их последствий.

"Как известно, из-за рекордной жары, засухи с этой бедой столкнулся целый ряд регионов. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область", - отметил глава государства.

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В совещании, которое провел Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Челябинскую область, принял участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В режиме видеоконференцсвязи в совещании участвовали губернатор Тюменской области Александр Моор и главы других регионов страны, пострадавших от природных пожаров и паводков.

Евгений Бабенко