  • 6 августа 20216.08.2021пятница
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Путин назвал основную причину природных пожаров в Тюменской области

Губернатор, 21:53 06 августа 2021

Фото: kremlin.ru

Природные пожары в различных регионах страны, в том числе в Тюменской области, стали следствием рекордной жары, засухи.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание по вопросам ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ и о ходе ликвидации их последствий.

"Как известно, из-за рекордной жары, засухи с этой бедой столкнулся целый ряд регионов. Особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области, пострадала также Челябинская область", - отметил глава государства.

static.kremlin.ru

В совещании, которое провел Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Челябинскую область, принял участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В режиме видеоконференцсвязи в совещании участвовали губернатор Тюменской области Александр Моор и главы других регионов страны, пострадавших от природных пожаров и паводков.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Владимир Путин , паводок , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:53 06.08.2021Путин назвал основную причину природных пожаров в Тюменской области
08:52 02.08.2021Александр Моор поздравил воинов-десантников и ветеранов с Днем ВДВ
09:15 01.08.2021Александр Моор поблагодарил железнодорожников за ударный труд, мастерство и преданность делу
09:04 31.07.2021Александр Моор: в Тюмени живут трудолюбивые и талантливые люди с твёрдым сибирским характером