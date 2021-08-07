ХК "Рубин" примет участие в турнире AlmetOilers Cup

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Хоккейный клуб "Рубин" примет участие в турнире AlmetOilers Cup. Он пройдет с 12 по 14 августа в Альметьевске. Участие в турнире примут четыре команды. Все они ранее становились чемпионами ВХЛ, пишет "Вслух.ру".

12 августа "Рубин" поборется за победу с местным "Нефтяником", 13 августа — с "Торосом" из Нефтекамска, 14 августа — с "Югрой".

С 27 по 29 августа в Тюмени также пройдут турниры, посвященные Дню образования Тюменской области. "Рубин" примет "Омские крылья", "Молот" из Перми, "Челмет" из Челябинска.

В конце июля "Рубин" уже провел с "Челметом" два контрольных матча. Сначала проиграл со счетом 2:1, затем выиграл — 3:1.