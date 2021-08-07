Тюменский эксперт назвал важные качества детского наставника

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Экспертность является одним из важных качеств наставника, который работает с детьми. Она включает опыт, который человек может передать другому, и уверенность, что это опыт поможет.

Такое мнение на лекции, посвященной теме натавничества, высказал эксперт Агентства стратегических инициатив Артем Фомин. Он добавил, что к нужным наставнику качествам также относятся внутреннее убеждение и желание работать с подростками.

"В основном к помощи наставника прибегают в трех случаях. Если семья неполная и отсутствует отцовская поддержка. Также когда родители загружены на работе, а ребенок остается один. Кроме того, он может помочь в решении личных задач ребенка, с которыми родители не помогут справиться в полной мере – подготовка к экзаменам, профориентация, улучшение взаимоотношений с родственниками и друзьями", - рассказал он.

Привлекаемый наставник должен быть ребенку незнакомым, чтобы избежать предубеждений.

Добавим, встреча проходила на площадке "Точка кипения" в Тюменском технопарке. Прямой эфир сохранен на официальном канале образовательного пространства.