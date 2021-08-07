Все о стрессе расскажут тюменцам на лекции

| фото из группы проекта "КонцептХаб" ВКонтакте | фото из группы проекта "КонцептХаб" ВКонтакте

Лекция проекта "КонцептХаб", посвященная стрессу, пройдет в Тюмени 14 августа. Научная журналистка и нейробиолог Ася Казанцева расскажет о том, как жить со стрессом, нужно ли с ним бороться и можно ли взять под рациональный контроль.

Ася Казанцева закончила биофак СПбГУ, магистратуру по когнитивным наукам НИУ ВШЭ и магистратуру по молекулярной нейробиологии в Бристольском университете. Она написала несколько книг об иррациональном человеческом поведении, а также стала лауреатом премии "Просветитель".

Спикер объяснит, от чего зависит первая реакция на опасность, почему стресс опасен для здоровья, и что помогает смягчить его воздействие, пишет Moi-portal.ru.

Лекция начнется в 13 часов. Подключиться к прямой трансляции можно в группе проекта в соцсетях.