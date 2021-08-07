Засуха на Урале снизит урожай, но для внутреннего потребления хватит, считает Якушев

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Урожая зерновых и зернобобовых культур 2021 года в Уральском федеральном округе, по прогнозам, хватит для внутреннего потребления, несмотря на засушливое лето, сказал полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

"От аномальной жары этим летом пострадали Тюменская, Челябинская, Курганская, Свердловская области - то есть, те регионы, в экономике которых сельское хозяйство традиционно занимает серьезное место, а количество людей, занятых в аграрной отрасли, велико. Зерно легло в практически сухую землю и на длительное время осталось в ней, дождей не было. Это отрицательно повлияло на процесс формирования урожая", - отметил полпред главы государства, отвечая на вопрос корреспондента "Тюменской линии".

Урожай зерновых и зернобобовых культур в УФО ожидается ниже расчетного, но для внутреннего потребления регионов его будет достаточно. Что касается овощей открытого грунта, картофеля и кормовых культур - их урожайность тоже снизится, но не критично, отметил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко