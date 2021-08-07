Владимир Якушев: пострадавшие от засухи фермеры должны получить господдержку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пострадавшие от засухи сельхозпредприятия Уральского федерального округа, особенно малый агробизнес, должны получить региональную и федеральную господдержку. Такое мнение высказал полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

"Что касается помощи - да. Кто-то сегодня применяет современные технологии, вносит больше удобрений. У кого-то даже есть искусственный полив, особенно это касается картофелеводов. Но малые фермерские хозяйства этого себе позволить не могут. Конечно, в такой ситуации нужно говорить о региональной и федеральной поддержке", - сказал полпред главы государства, отвечая на вопрос корреспондента "Тюменской линии".

Вопрос о финансовой поддержке пострадавшим от засухи сельхозпредприятиям будет обсуждаться в рамках агропромышленной выставки "Всероссийский день поля-2021", которая откроется в Свердловской области 12 августа, сообщил Владимир Якушев. В выставке примет участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Будем обсуждать этот вопрос на федеральном уровне. Что касается возможности региональных бюджетов поддержать свои хозяйства, сделать это нужно обязательно. Потому что это рабочие места, а они в сельской местности дорогого стоят. Создаются они очень сложно, а теряются очень быстро. Если не помочь малому сельскому бизнесу, мы можем получить новых безработных в центрах занятости", - подчеркнул Владимир Якушев.