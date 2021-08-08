Жители Тюменской области тратят ежемесячно 22 тысячи рублей на шопинг

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оборот розничной торговли в Тюменской области увеличился с начала 2021 года. За пять месяцев он составил 177 млрд 785 млн рублей. С учетом того, что в регионе проживает 1 млн 546 тыс. человек, ежемесячный шопинг каждого жителя составил 22 тыс. 992 руб., пишет "Вслух.ру".

По данным Тюменьстата, в январе оборот розничной торговли составил 33 млрд 779 млн рублей, в феврале — 34 млрд 368 млн рублей, в марте и апреле превысил 36 млрд рублей. В мае жители потратили в магазинах 37 млрд 100 млн рублей.

При этом оборот в непродовольственной группе за пять месяцев составил 95 млрд 101 млн рублей, в продовольственной - 82 млрд 684 млн рублей.

За весь 2020 год на продовольственные товары тюменцы потратили 197 млрд 484 млн рублей, на непродовольственные — 215 млрд 675 млн рублей.