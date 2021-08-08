Юные тюменцы побывали на всероссийской смене "Лидеры экологии"

| Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте

Десять школьников из Тобольского и Тюменского районов, Ялуторовска и Тюмени стали участниками всероссийской смены "Лидеры экологии". Она прошла в Республике Татарстане в рамках международного молодежного форума "Сәләт", сообщает областной департамент образования и науки.

Мероприятие объединило более 200 активистов РДШ от 12 до 17 лет из разных регионов страны. Ранее они представили созданный самостоятельно комикс на экологическую тематику.

Эксперты в сфере экологии, экоактивисты и журналисты подготовили для ребят образовательные мастер-классы и лекции о грамотном обращении с отходами, их вторичной переработке. Юные экологи раскрасили куб, создав настоящий арт-объект. В завершении смены все участники получили чек-лист с заданиями, которые позволят реализовать полученные знания на практике.