Голышмановских волонтеров обучили пожарной безопасности

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

В Голышмановском городском округе обучили добровольцев-пожарных. 12 человек прошли краткосрочные курсы повышения квалификации, пишет "Мегатюмень".

Они изучили вопросы охраны труда, организации деятельности пожарной охраны, пожарной безопасности зданий и сооружений. Повторили тактики тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, виды пожарной и аварийно-спасательной техники. Были рассмотрели темы противопожарного водоснабжения и связи, пожарно-строевой подготовки, первой помощи и психологической подготовки.

По окончании обучения добровольцы сдали экзамен. Теоретическая его часть была организована на базе Голышмановского пожарно-спасательного гарнизона, практическая — на территории Евсинского муниципального поста пожарной охраны.

В Голышмановском общественном учреждении пожарной охраны Тюменской области "Доброволец" насчитывается 75 человек. Организация объединяет волонтеров-пожарных из 13 сельских территорий.