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Голышмановских волонтеров обучили пожарной безопасности

Общество, 19:48 08 августа 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

В Голышмановском городском округе обучили добровольцев-пожарных. 12 человек прошли краткосрочные курсы повышения квалификации, пишет "Мегатюмень".

Они изучили вопросы охраны труда, организации деятельности пожарной охраны, пожарной безопасности зданий и сооружений. Повторили тактики тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, виды пожарной и аварийно-спасательной техники. Были рассмотрели темы противопожарного водоснабжения и связи, пожарно-строевой подготовки, первой помощи и психологической подготовки.

По окончании обучения добровольцы сдали экзамен. Теоретическая его часть была организована на базе Голышмановского пожарно-спасательного гарнизона, практическая — на территории Евсинского муниципального поста пожарной охраны.

В Голышмановском общественном учреждении пожарной охраны Тюменской области "Доброволец" насчитывается 75 человек. Организация объединяет волонтеров-пожарных из 13 сельских территорий.

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# Голышмановский городской округ , добровольцы , пожарные

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