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В пяти СНТ Тюменского района улучшили электроснабжение

Общество, 11:58 09 августа 2021

СУЭНКО ВКонтакте | Фото: СУЭНКО ВКонтакте

Ветхое энергооборудование на шести подстанциях заменили в СНТ Тюменского района. В результате электроснабжение улучшится в СНТ "Рассвет", "Лесные зори", "Наука", "Сирень" и "Солнечная поляна", сообщает СУЭНКО.

В июле компания провела работы в СНТ на Велижанском и Ялуторовском тракте, в районе Воронинских горок и трассы Тюмень – Богандинский. Энергетики установили на энергообъектах новые автоматические выключатели, нелинейные ограничители перенапряжения, вводные рубильники, заменили гибкую ошиновку на жесткую.

По данным компании, замена оборудования практически исключит вероятность коротких замыканий в распределительных устройствах 0,4кВ и защитит подстанции от перенапряжения в непогоду, например, при грозе.

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# СУЭНКО , электроснабжение

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