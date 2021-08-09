В пяти СНТ Тюменского района улучшили электроснабжение

| Фото: СУЭНКО ВКонтакте | Фото: СУЭНКО ВКонтакте

Ветхое энергооборудование на шести подстанциях заменили в СНТ Тюменского района. В результате электроснабжение улучшится в СНТ "Рассвет", "Лесные зори", "Наука", "Сирень" и "Солнечная поляна", сообщает СУЭНКО.

В июле компания провела работы в СНТ на Велижанском и Ялуторовском тракте, в районе Воронинских горок и трассы Тюмень – Богандинский. Энергетики установили на энергообъектах новые автоматические выключатели, нелинейные ограничители перенапряжения, вводные рубильники, заменили гибкую ошиновку на жесткую.

По данным компании, замена оборудования практически исключит вероятность коротких замыканий в распределительных устройствах 0,4кВ и защитит подстанции от перенапряжения в непогоду, например, при грозе.