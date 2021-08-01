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В Тюменском районе День физкультурника отметят онлайн

Общество, 08:12 10 августа 2021

tobolsk-mr.admtyumen.ru | Фото: tobolsk-mr.admtyumen.ru

Церемония чествования сотрудников отрасли спорта Тюменского района пройдет онлайн на платформе YouTube 12 августа. Мероприятие приурочено к празднованию Дня физкультурника 12 августа, трансляция начнется в 17 часов 30 минут, сообщает администрация района.

Запланировано более 400 точек подключения для почетных гостей, глав и заместителей глав администраций муниципальных образований Тюменского района, работников отрасли, ветеранов спорта, любителей физической культуры и спорта, награждаемых в рамках празднования.

Участников трансляции поздравит олимпийская чемпионка Луиза Носкова, призер Олимпийских игр Денис Спицов, также зрители увидят строящийся крытый ледовый каток в пос. Винзили и смогут познакомиться с действующим спортивным комплексом в с. Мальково. Ярким дополнением праздничных поздравлений станут концертные номера.

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# День физкультурника

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