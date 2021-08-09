Выставку моделей военной техники обновили в музее "Городская дума" в Тюмени

| Фото: из архива Владислава Кузакова | Фото: из архива Владислава Кузакова

Выставка моделистов, посвященная Великой Отечественной войне, обновилась в музее "Городская дума" в Тюмени. Здесь тюменцы могут увидеть модели военных самолетов, грузовиков, танков и другой техники.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" член инициативной группы тюменского общества моделистов Владислав Кузаков, постоянная выставка работает в музее с 2019 года. Моделистам здесь была предоставлена стеклянная витрина. Раз в несколько месяцев тюменские моделисты меняют старые модели на новые.

"Моделизм - это замечательное хобби. Если заниматься им продолжительное время, то собираются приличные по числу экспонатов коллекции. Тематика таких коллекций разнообразна. Кто-то собирает военно-историческую миниатюру, кто-то модели самолетов, кораблей, наземной техники, поездов и многое другое. Именно такие модели и диорамы тюменцы могут увидеть в музее", — рассказал Владислав Кузаков.

По его словам, в клуб моделистов входят сотни людей разных возрастов, национальностей, профессий и интересов. В тюменском обществе моделистов состоят не только тюменцы и жители Тюменской области, но и представители соседних регионов и стран.

"Зачастую людям проще найти друзей со схожими интересами в интернете. Но ничто не заменит теплоты личного общения, поэтому на нашей выставке размещена наша контактная информация. Мы всегда рады помочь начинающему моделисту. Можем предоставить консультацию по техническим, историческим вопросам, организовать мастер-класс по нашему хобби, заменить утраченную деталь от модели. В последнее время интерес к истории нашей страны и родного края сильно увеличился. Это не может не радовать", — добавил член инициативной группы тюменского общества моделистов.

Инна Пахомова