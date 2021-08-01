Исполнилось 262 года победе русской армии в битве при Кунерсдорфе

| Фото: www.culture.ru | Фото: www.culture.ru

12 августа - годовщина битве при Кунерсдорфе. В этот день в 1759 году армия Петра Салтыкова взяла верх над прусскими войсками. Этот успех называют венцом русских побед в Семилетней войне.

Фридрих II с армией в 48 тыс. человек занял позицию восточнее селения Кунерсдорф, около которого находилась основная группировка русско-австрийских войск. Готовясь к встрече с противником, союзные войска расположились на трех господствующих высотах, отделенных друг от друга оврагами и болотистой низиной.

План Петра Салтыкова, выбравшего эту позицию, заключался в том, чтобы заставить прусскую армию наступать на хорошо укрепленный и расположенный на пересеченной местности левый фланг союзных войск, измотать здесь его силы и затем, прочно удерживая центр и правый фланг, перейти в общее наступление.

Завязался ожесточенный бой. Фридрих II бросал в атаку новые силы, но русские отбивали их. Наконец, стремясь переломить ситуацию, Фридрих II бросил в бой свою конницу, считавшуюся тогда лучшей в Европе. Однако рельеф местности ограничивал ее маневренность, и конница, неся огромные потери, обратилась в бегство.

Отчаянным броском прусская пехота захватила главную высоту правого фланга Салтыкова, где находилась сильная российская батарея, но вскоре была сброшена ответной контратакой.

Военные резервы Фридриха II были исчерпаны, сил для атак больше не оставалось. Поняв это, Салтыков издал приказ об общем наступлении, которое обратило обессиленного противника в бегство. Продолжавшееся около семи часов сражение закончилось сокрушительным разгромом прусской армии, остатки которой бежали за Одер.

Использована информация Российского военно-исторического общества