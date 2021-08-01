Тюменцы голосуют за любимые спортшколы и детские центры

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменцы могут проголосовать за любимую спортшколу или детско-юношеский центр ко Дню физкультурника.

Как сообщает городской многопрофильный центр, народное голосование запустил департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Проголосовать можно по ссылке до 22 августа. Тюменцам предлагается оценить уровень и качество физкультурно-спортивной работы учреждений.

Победителей народного голосования наградят переходящим памятным знаком.