Сеты из сибирских продуктов представят на фестивале "Тайгастро" в Тюменской области

| Фото: из сообщества "Активный отдых в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Активный отдых в Тюменской области" во ВКонтакте

Сеты на основе локальных сибирских продуктов представят на гастрономическом фестивале "Тайгастро", участие в котором принимает Тюмень, сообщает Visit Tyumen.

Мероприятие проходит в девяти городах Сибири. До 19 августа рестораны-участники представят гостям дегустационные фестивальные сеты из трех блюд и напитка по единой цене – 1 тыс. 500 рублей.

В Тюмени участие в фестивале принимают два ресторана: таверна "Парнас" и ресторан-музей "Чум". Гости "Парнаса" смогут отведать сибирскую нельму с картофельной бриошью, судака в двух текстурах и свекольные равиоли, смородиновый десерт и коктейль "Темный лес".

Сотрудники ресторана-музея "Чум" представят посетителям индигирку из белорыбицы с икрой палтуса, томленое мясо косули в соусе из Иван-чая с северной ягодой, боровик из топленого молока с кедровым орехом, настойку на молодых побегах шишек с добавлением трав — лофант, зверобой и мята.

Фестиваль пройдет и в Тобольске. Там заявлены два заведения "Марк и лев", "Калач, карась и шведские булочки".