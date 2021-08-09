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Фольклорный ансамбль "Росстань" сняли в телепередаче "Играй, гармонь!"

Общество, 17:30 09 августа 2021

из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень" | Фото: из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень"

Съемки музыкального телепроекта "Играй, гармонь!", участие в которых принял тюменский фольклорный ансамбль "Росстань", прошли в Ирбите 7 августа. Выступление артистов зрителям покажут на Первом канале, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

Выступление фольклорного ансамбля стало подарком для жителей и гостей Ирбита. После основной части съемок ведущие телепередачи Анастасия и Захар Заволокины пригласили "Росстань" принять участие в концерте. Ансамбль исполнил народную песню "Среди лесов дремучих", которая была записана в дер. Ермаки Викуловского района. Все номера фестиваля исполнялись вживую.

Съемки проходили не только на улицах Ирбита, но и на XIII межрегиональном фестивале "Город мастеров".

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Проект "Играй, гармонь!" существует с 1986 года. Ведущие передачи путешествуют по разным уголкам России и показывают многообразие народных талантов и особенности самобытного регионального фольклора.

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# ансамбль , съемки , телевидение

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