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В Тюмени ищут виновных в повреждении деревьев на улице Логунова

Общество, 17:19 09 августа 2021

департамент городского хозяйства администрации Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени

Виновных в повреждении деревьев у дома № 22 на ул. Александра Логунова ищут в Тюмени.

Сообщение о повреждении зеленых насаждений по этому адресу поступило в администрацию города. В этот же день специалисты департамента городского хозяйства выехали на место. Они обнаружили выкорчеванные и сломанные деревья, а также местами оголенные корни растений. Вероятнее всего они пострадали при демонтаже металлических подземных погребов.

Сотрудники департамента городского хозяйства администрации Тюмени определяют объем причиненного ущерба и устанавливают людей, которые повредили насаждения.

"Сегодня тюменцы сообщили о том, что ситуация повторяется. Специалисты выехали на место происшествия для оценки ситуации и предотвращения дальнейших нарушений", — рассказали в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

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# департамент городского хозяйства , деревья

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