В Тюмени стартует последний этап опрессовок

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Седьмой, последний, этап опрессовок, который продлится 12 дней и завершит масштабную проверку на прочность теплотрасс города перед началом следующего отопительного периода, стартует 10 августа в Тюмени, сообщает УСТЭК.

До 20 августа бригады УСТЭК будут испытывать тепловые сети в центральной части города. Ограничение горячего водоснабжения коснется жителей домов по улицам 50 лет ВЛКСМ, Холодильной, Малыгина, Грибоедова, Первомайской и другим. Полный список адресов и даты отключения ГВС можно найти на сайте УСТЭК.

После проведения шестого этапа гидравлических испытаний выявили 24 дефектов на 135 км тепловых сетей. Их оперативно устранили. Горячее водоснабжение потребителей было своевременно восстановлено.

"Гидравлические испытания представляют собой проверку всех тепловых сетей города методом повышения давления, которую ежегодно летом проводит УСТЭК. Это один из способов подготовки теплосетевого комплекса Тюмени к зиме. Участки теплотрасс, не прошедшие проверку на прочность и плотность – те, на которых выявлены дефекты, подлежат внеплановой замене, чтобы обеспечить их эксплуатацию до момента капитального ремонта", — рассказали в УСТЭК.

В 2021 году в соответствии с ремонтной и инвестиционной программами капитальный ремонт или реконструкция проводятся на 77 участках тепловых сетей общей протяженностью около 20 км.