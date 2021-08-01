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В Тюмени перекроют движение на участках улиц Луначарского и Полевой

Общество, 08:27 11 августа 2021

из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Движение транспорта на участках дорог улицах Луначарского и Полевой в Тюмени будет прекращено с 12 по 30 августа. Причина — проведение работ по реконструкции сетей водоотведения, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Проехать по дороге на ул. Луначарского будет запрещено от дома №2/3 до дома №10. На Полевой движение будет прекращено от пересечения с ул. Ямской до пересечения с ул. Луначарского.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут.

Схемы объезда: улицы Льва Толстого, Ямская, Флотская.

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# дорожное движение , перекрытие улиц

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