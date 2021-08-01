Выпускники Тобольского пединститута придут работать в школы района

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Две выпускницы Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева придут работать в школу с. Кутарбитка, сообщает администрация Тобольского района.

Девушки обучались по целевому направлению. Юлия Миркамалова вернется в родное село учителем начальных классов, Наталья Подрезова – учителем математики. В этом учебном году на целевые места в пединститут поступили три человека, которые после окончания вуза будут работать в школах Тобольского района.

"Мы ждем выпускников пединститута на работу в школы района. Сельские школы ничуть не уступают по оснащенности городским, иногда даже превосходят их. Мы постепенно обновляем материально-техническую базу, стараемся, чтобы в наших школах и детям, и педагогам было комфортно", - подчеркнул глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

За последние пять лет сельские школы приняли 31 молодого педагога. Среди них – три специалиста по федеральной программе "Земский учитель", они получили государственную поддержку в 1 млн рублей.

В сельских школах работают 200 учителей, из них 69 – педагоги в возрасте до 35 лет. Школам Тобольского района сегодня необходимы логопед, преподаватели иностранного, русского языка и литературы, математики, физики и технологии.